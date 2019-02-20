Суд поместил под домашний арест экс-начальника ярославской колонии, где выявили пытки

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кировский районный суд Ярославля поместил под домашний арест Дмитрия Николаева - бывшего временно исполняющего обязанности начальника ярославской колонии № 1 (ИК-1), где в 2017 году подвергался пыткам заключенный Евгений Макаров, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 марта", - сказала судья Оксана Груздева.

