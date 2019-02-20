Национальный космический центр в Москве заработает через три с половиной года - Рогозин
15:32 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальный космический центр в Москве, который президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил создать правительству города и Роскосмосу, заработает через три с половиной года. Об этом сообщил в среду журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Этот проект был представлен президенту и поддержан им. Теперь мы уже начинаем работать с правительством Москвы, и я думаю, что через три с половиной года, по нашим расчетам, этот центр уже заработает", - сказал Рогозин.
"В одном месте будет собрано 20 тысяч конструкторов и инженеров Роскосмоса. Одновременно этот проект предполагает ускорение плана финансового оздоровления Центра Хруничева, и одновременно этот же проект предполагает создание аэрокосмического кластера: на 100 гектарах земли будут размещены предприятия, конструкторские бюро не Роскосмоса, но связанные с космической деятельностью - производители композитных материалов, микроэлектроники", - уточнил глава Роскосмоса.
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