Андрей Воробьев: Власти Подмосковья должны держать высокий темп в модернизации образования, здравоохранения и экономики
17:56 20.02.2019
|Фото Дениса Трудникова
«Послание – это важное стратегически событие для нас, региональной власти. Большое внимание уделено поддержке человека, гражданина, решению тех проблем, которые окружают нас в повседневной жизни – в образовании, здравоохранении, экономике. Особые усилия в поддержке многодетных семей. Как отметил президент, если ты не готов – не подходи к снаряду. Мы должны держать высокий темп», – сказал Воробьев журналистам.
Губернатор дополнил, что большое внимание было уделено экономическим вопросам и суверенитету страны. По его словам, подернизация системы здравоохранения требует от властей системной работы и высоких расходов, но это необходимый процесс. «В здравоохранении нам есть к чему стремиться – и «Бережливая поликлиника», и стационары, и лекарства, и качественное оборудование. Эти темы для нас очень важны, и мы должны сделать здравоохранение доступным. На это нужно направить большие силы и ресурсы. И мы к этому готовы и этого добьемся», – сказал Андрей Воробьёв.
Губернатор Московской области уточнил, что в рамках модернизации поликлиник должно меняться не только оборудование, но и подход к пациенту.
По информации пресс-службы губернатора Московской области
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