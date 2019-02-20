Андрей Воробьев: Власти Подмосковья должны держать высокий темп в модернизации образования, здравоохранения и экономики

17:56

Фото Дениса Трудникова

Губернатор Московской областипрокомментировал Послание президента Федеральному собранию, с которымвыступил сегодня.

«Послание – это важное стратегически событие для нас, региональной власти. Большое внимание уделено поддержке человека, гражданина, решению тех проблем, которые окружают нас в повседневной жизни – в образовании, здравоохранении, экономике. Особые усилия в поддержке многодетных семей. Как отметил президент, если ты не готов – не подходи к снаряду. Мы должны держать высокий темп», – сказал Воробьев журналистам.

Губернатор дополнил, что большое внимание было уделено экономическим вопросам и суверенитету страны. По его словам, подернизация системы здравоохранения требует от властей системной работы и высоких расходов, но это необходимый процесс. «В здравоохранении нам есть к чему стремиться – и «Бережливая поликлиника», и стационары, и лекарства, и качественное оборудование. Эти темы для нас очень важны, и мы должны сделать здравоохранение доступным. На это нужно направить большие силы и ресурсы. И мы к этому готовы и этого добьемся», – сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор Московской области уточнил, что в рамках модернизации поликлиник должно меняться не только оборудование, но и подход к пациенту.

По информации пресс-службы губернатора Московской области