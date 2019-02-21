Экс-генсек НАТО напророчил Белоруссии "войну и аннексию"
09:00 21.02.2019 Источник: Газета.Ru
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Белоруссия в будущем может столкнуться с «украинским сценарием», который предполагает «войну и аннексию». Свое мнение он выразил в интервью порталу Liga.net.
Во время интервью журналист сказал, что Россия «продолжает агрессивную политику» и стягивает войска к своим западным границам. Расмуссен поддержал это мнение и отметил, что «ключевым риском» для Белоруссии является повторение «украинского сценария с войной и аннексией».
«Эту страну [Белоруссию] ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе», — сказал Расмуссен.
Также он заявил, что президент России Владимир Путин якобы говорил, что Белоруссия «должна быть включена в большое русское государство». Газета.Ru
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