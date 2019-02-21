МВД может получить доступ к данным о здоровье водителей
12:05 21.02.2019 Источник: РБК
МВД сможет получать данные от Минздрава о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к управлению автомобилем, в частности страдают алкоголизмом и наркоманией. Об этом говорится в паспорте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который был опубликован на сайте правительства.
Правоохранительные органы получат доступ и к другим медицинским заключениям, необходимым для принятия решения о выдаче водительских прав, следует из документа.
Проект разработан Минтрансом. Согласно документу, крайний срок реализации такого обмена данных — до 31 декабря 2024 года. РБК
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