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Кошка Лагерфельда "ответила" на соболезнования

13:20 21.02.2019

Кошка кутюрье Карла Лагерфельда Шупетт поблагодарила подписчиков в "Инстаграме" за соболезнования в связи со смертью своего знаменитого хозяина. Главный модельер французского Дома моды Chanel скончался 19 февраля.

— Спасибо вам за соболезнования. С холодным и разбитым сердцем я ухожу в траур, — говорится в аккаунте Шупетт.

Усатая возможная наследница состояния Лагерфельда предстала в чёрной шляпке с траурной вуалью и пообещала, что постарается жить "без папочки, будучи независимой женщиной".  Life.ru

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