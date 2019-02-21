Кошка Лагерфельда "ответила" на соболезнования
13:20 21.02.2019
Кошка кутюрье Карла Лагерфельда Шупетт поблагодарила подписчиков в "Инстаграме" за соболезнования в связи со смертью своего знаменитого хозяина. Главный модельер французского Дома моды Chanel скончался 19 февраля.
— Спасибо вам за соболезнования. С холодным и разбитым сердцем я ухожу в траур, — говорится в аккаунте Шупетт.
Усатая возможная наследница состояния Лагерфельда предстала в чёрной шляпке с траурной вуалью и пообещала, что постарается жить "без папочки, будучи независимой женщиной". Life.ru
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