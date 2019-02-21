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Оргкомитет ОИ-2024 предложил внести в программу соревнований брейк-данс

14:12 21.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Оргкомитет Летних Олимпийских игр 2024 года предложил внести в программу соревнований брейк-данс, а также скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Окончательное решение должен принять Международный олимпийский комитет.

Олимпиада в  2024 году пройдет в Париже.  Эхо Москвы

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