Майклу Калви официально предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

14:32 Источник: Эхо Москвы

Основателю инвестиционного фонда «Baring Vostok» Майклу Калви официально предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Ему инкриминируют хищение средств банка «Восточный». Адвокат Дмитрий Клеточкин заявил, что свою вину Калви не признает.

Американец содержится в так называемом «Кремлевском централе» в СИЗО «Матросская тишина».

В ОНК Москвы утверждают, что там нарушаются права Калви, в частности, он содержится с людьми, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков. Эхо Москвы

