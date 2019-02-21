Майклу Калви официально предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
14:32 21.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Основателю инвестиционного фонда «Baring Vostok» Майклу Калви официально предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Ему инкриминируют хищение средств банка «Восточный». Адвокат Дмитрий Клеточкин заявил, что свою вину Калви не признает.
Американец содержится в так называемом «Кремлевском централе» в СИЗО «Матросская тишина».
В ОНК Москвы утверждают, что там нарушаются права Калви, в частности, он содержится с людьми, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков. Эхо Москвы
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