Арктика останется открытой, несмотря на действия РФ и Китая - адмирал США
10:05 22.02.2019 Источник: Газета.Ru
Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Соединенные Штаты будут добиваться, чтобы Арктика оставалась открытой территорией, несмотря на то, что Россия якобы считает ее своими «владениями». Об этом пишет Washington Examiner.
По словам Фогго, американская сторона фиксирует большое количество «действий» России и Китая в регионе.
«Россия считает Арктику своими владениями. Но на самом деле это международная территория и поэтому мы заинтересованы сохранять ее свободной и открытой», — сказал Фогго.
Адмирал не уточнил, как Соединенные Штаты будут следить за свободой в арктическом регионе.
Ранее газета The Telegraph писала, что Британия нарастит военное присутствие в Арктике для защиты от России. Газета.Ru
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