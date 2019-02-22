Курорт Шарм-эль-Шейх в Египте решили обнести бетонной стеной

10:32 Источник: РОСБАЛТ

Власти курорта Шарм-эль-Шейх в Египте решили обнести город бетонными барьерами с колючей проволокой. О планах постройки заборов общей длиной 37 км рассказал губернатор Южного Синая Халед Фуда, пишет The Guardian.

По мнению главы региона, барьеры «украсят и обезопасят Шарм-эль-Шейх» и помогут вернуть на курорт туристов. По словам Фуды, после постройки ограждения в город можно будет попасть через четыре «очень красивые двери». При этом губернатор не захотел назвать сооружение стеной.

Напомним, турпоток в Египет резко снизился после катастрофы на Синайской полуострове. 31 октября 2015 года в результате теракта разбился российский самолет авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате трагедии погибли 224 человека. Росбалт