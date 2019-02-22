Индейцы захватили генерала Нацгвардии Венесуэлы
21:03 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа индейцев народности пемон в пятницу захватила генерала Национальной гвардии Венесуэлы Хосе Мигеля Монтойю недалеко от границы с Бразилией. Об этом сообщил в "Твиттере" депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Америко де Грациа.
Ранее в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. "Скончался еще один пемон, кроме того, еще трое тяжело ранены, - написал де Грациа. - В общей сложности двое погибших и 14 раненых. Индейцы удерживают генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал нападением".
В четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро полностью закрыл сухопутную границу с Бразилией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить с территории этой страны иностранную гуманитарную помощь. В среду исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что республика закрывает морскую и воздушную границу с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр.
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