Консерватория имени Чайковского загорелась в Москве - источник
10:30 23.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел в здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.
"Произошел пожар в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Открытым пламенем горит третий этаж", - сказал собеседник агентства.
Пожару присвоен второй ранг сложности (из пяти возможных), его тушат 15 расчетов пожарных. Сведения о пострадавших и площади возгорания уточняются.
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