Консерватория имени Чайковского загорелась в Москве - источник

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"Произошел пожар в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Открытым пламенем горит третий этаж", - сказал собеседник агентства.



Пожару присвоен второй ранг сложности (из пяти возможных), его тушат 15 расчетов пожарных. Сведения о пострадавших и площади возгорания уточняются.





