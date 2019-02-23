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Консерватория имени Чайковского загорелась в Москве - источник

10:30 23.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"Произошел пожар в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Открытым пламенем горит третий этаж", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен второй ранг сложности (из пяти возможных), его тушат 15 расчетов пожарных. Сведения о пострадавших и площади возгорания уточняются.


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