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Муфтият Дагестана после критики спектакля призвал считаться с чувствами верующих

15:12 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы спектаклей должны считаться с чувствами верующих и подвергать цензуре сценарии. Такое мнение выразил во вторник руководитель фетв при муфтияте республики Зайнулла Атаев, комментируя критику постановки спектакля "Охота на мужчин" в Дагестане, в частности, со стороны чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

"В связи с прошедшим в Махачкале скандальным спектаклем... призываю компетентные органы и организаторов этих мероприятий впредь считаться с чувствами верующих и подвергать цензуре программы и сценарии спектаклей, сообразуясь с незыблемыми нормами морали, которые являются частью жизни дагестанцев", - говорится в сообщении Атаева, опубликованном на странице муфтията Дагестана в "Инстаграме".

Он подчеркнул, что муфтият готов всячески содействовать в организации мероприятий, направленных на духовно- нравственное обогащение и культурное развитие общества, "но никогда не останется безучастным к явлениям подобного рода".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику постановки в Дагестане, заявил, что российское законодательство едино для всей территории страны, однако у разных регионов есть свои национальные традиции, которые нельзя не учитывать.

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