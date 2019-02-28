Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ГУ МЧС РФ по Московской области подтвердило информацию о том, что в Коломенском городском округе Подмосковья упал легкомоторный самолет и погибли два человека.

Ранее сообщалось, что в районе садового товарищества "Отдых" при крушении легкомоторного самолета погибли двое человек, находившихся на его борту. Самолет задел при падении дачный дом и рухнул на участке. В доме в этом момент никого не было, на земле никто не пострадал.

"Спортивный самолет вылетел из расположенного неподалеку частного аэродрома "Северка", - сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС.