Глава Калмыкии «зачистил» строительный блок правительства республики
11:07 02.03.2019 Источник: НГ-Online
Глава Калмыкии Алексей Орлов уволил с занимаемых должностей ключевых руководителей строительного блока республиканского кабинета министров.
Причиной отставок стали подозрения следственных органов о нечистоплотности чиновников при реализации программы строительства домов для детей-сирот. Наблюдатели полагают, что кадровые чистки в правительственных структурах могут быть продолжены.
Вчера вечером Алексей Орлов отправил в отставку министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Кирилла Ботова и курировавшего отрасль вице-премьера Геннадия Бадинова. Как рассказал «НГ» пресс-секретарь главы региона Буянча Галзанов, оба чиновника поплатились своими должностями за недостаточный контроль над ходом реализации программы по строительству жилых домов для детей-сирот.
Отставкам Ботова и Бадинова предшествовало вчера же сообщение СУ СКР по Республике Калмыкия о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления должностными лицами регионального министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству при освоении бюджетных средств, выделенных на строительство жилых домов для лиц из числа сирот. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По мнению представителей следствия, должностные лица министерства, злоупотребив полномочиями при подготовке проектной и технической документации по размещению госзаказа, связанного со строительством жилых домов для детей-сирот, необоснованно завысили цену одного квадратного метра общей площади жилого помещения. В результате это повлекло завышение цены трех государственных контрактов в пользу подрядной организации и причинение республиканскому бюджету имущественного вреда в размере около 10 млн руб.
Для расследования уголовного дела в Элисте создана специальная следственная группа. Однако, не дожидаясь окончательных результатов ее работы, глава региона отправил в отставку ключевых руководителей строительного блока республиканского правительства.
По мнению политического эксперта Виталия Арькова, «отставки Ботова и Бадинова полностью укладываются в логику недавнего путинского послания Федеральному собранию»: «Президент потребовал от глав регионов усиления контроля над деятельностью чиновников, повышения эффективности их работы, прежде всего, в части защиты интересов социально-уязвимых категорий граждан. Так, что тут глава Калмыкии действовал строго в соответствии с указаниями Путина».
«Конечно, формально Ботов и Бадинов не признаны судом виновными, следствие по делу только в начале пути, и, в этом смысле, кадровое решение Орлова может показаться кому-то из местных чиновников чрезмерно жестким, - прокомментировал ситуацию политический эксперт Павел Голод. – Однако, такой шаг, на мой взгляд, оправдан: отставки станут сигналом остальным чиновникам, что, в случае сомнений в их чистоплотности, пощады никому не будет. Я не исключаю, кстати, что кадровые чистки в правительстве будут продолжены».
Андрей Серенко
Элиста
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