0
0
65
НОВОСТИ

На юге Донбасса подорвалась машина с украинскими военными

16:50 03.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установила, что автомобиль с пятью украинскими военными подорвался на мине, которую их же сослуживцы установили на дороге между населенными пунктами Бердянское и Широкино. Об этом в воскресенье сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.

"В ночь с 1 на 2 марта на участке автодороги между населенными пунктами Бердянское и Широкино в результате подрыва автомобиля получили минно-осколочные ранения пятеро военнослужащих 79 бригады", - цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что все пострадавшие доставлены в мобильный военный госпиталь Мариуполя. Состояние двоих оценивается как критическое.

В декабре 2018 года подразделения Вооруженных сил Украины начали минирование автомобильных дорог в селах Донбасса, которые контролируются Украиной. Тогда в Народной милиции ДНР не исключили, что такие действия могут привести к подрывам транспорта, а сама провокация может быть использована украинской стороной в качестве повода для остановки автомобильного сообщения гражданского населения на мариупольском направлении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:30 03.03.2019
Нетаньяху рассказал об основной теме переговоров с Путиным
0
36
16:30 03.03.2019
Снегопад в Москве продолжится ночью
0
132
15:50 03.03.2019
По некоторым данным, в Симферополе силовики задержали архиепископа ПЦУ Климента
0
199
15:30 03.03.2019
Женское такси появится в Чечне
0
192
15:01 03.03.2019
Путин: Чем сложнее обстановка, тем больше должно быть культурных, спортивных мероприятий
0
235
14:00 03.03.2019
Власти Малайзии готовы возобновить поиски пропавшего "Боинга"
0
270
13:15 03.03.2019
Боевики атаковали позиции сирийской армии в провинции Хама
0
338
12:05 03.03.2019
Монумент Славы во Львове удалось снести только с третьей попытки
0
429
11:26 03.03.2019
НА МКАДе в районе Рублевки произошла серия ДТП с участием почти 40 машин
0
392
09:02 03.03.2019
Молодой британец пожаловался Путину на правительство Королевства
0
530

Возврат к списку