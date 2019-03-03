На юге Донбасса подорвалась машина с украинскими военными
16:50 03.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установила, что автомобиль с пятью украинскими военными подорвался на мине, которую их же сослуживцы установили на дороге между населенными пунктами Бердянское и Широкино. Об этом в воскресенье сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.
"В ночь с 1 на 2 марта на участке автодороги между населенными пунктами Бердянское и Широкино в результате подрыва автомобиля получили минно-осколочные ранения пятеро военнослужащих 79 бригады", - цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.
Он добавил, что все пострадавшие доставлены в мобильный военный госпиталь Мариуполя. Состояние двоих оценивается как критическое.
В декабре 2018 года подразделения Вооруженных сил Украины начали минирование автомобильных дорог в селах Донбасса, которые контролируются Украиной. Тогда в Народной милиции ДНР не исключили, что такие действия могут привести к подрывам транспорта, а сама провокация может быть использована украинской стороной в качестве повода для остановки автомобильного сообщения гражданского населения на мариупольском направлении.
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