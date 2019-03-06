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НОВОСТИ

Примерно 200 москвичей потребовали построить новое жилье по программе реновации

07:30 06.03.2019

Группа жителей Останкино потребовала ускорить ресселение пятиэтажек и начать строить новый жилой дом на ул. Цандера. Накануне они устроили встречу у места размещения строительной площадки (ул.  Цандера, 7), которая перерасла в стихийный митинг. По словам одного их участников встречи Игоря Тарасова, горожане вышли на улицы, чтобы отстоять свое право на получение комфортного и современного жилья. ««Мы добились стартовой площадки, которая нам полагается по программе реновации, - отметил Тарасов. - Мы выразили свою волю войти в эту программу и вошли в нее. Город нам предложил эту площадку и нас она устраивает, она отвечает нашим чаяниям. Кому-то может не нравится, что здесь будет стройка, но  но мы не хотим ждать еще 15-20 лет. Стартовую площадку для реновации нашли с трудом, и стройка должна начаться».
Согласно информации главы Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина в 2019 году предполагается закончить проектирование 75 зданий, которые будут построены в рамках программы реновации жилого фонда столицы, кроме того, еще сто зданий уже будут возводиться. Это позволит дать старт расселению примерно 12000 жителей из 45 хрущевок.

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