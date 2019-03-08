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Бразилия хочет призвать партнеров по БРИКС поддержать Гуайдо

10:00 08.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что его страна призовет Россию, Китай и остальные государства БРИКС поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом бразильский министр иностранных дел сообщил в интервью американской газете "Уолл-стрит джорнэл", опубликованном в четверг.

Араужу, как пишет газета, информировал о решении выступить с таким обращением на встрече БРИКС на уровне глав МИД на следующей неделе. "На Бразилию возложена уникальная ответственность в области иностранных дел", - сказал министр, добавив, что Бразилия считает себя способной сыграть ведущую роль в том, чтобы изменить позицию остальных стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) по отношению к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

"Это вопрос здравого смысла", - пояснил Араужу. "Никто не хочет такого союзника, как Мадуро. Эти страны обладают репутацией, которую нельзя терять", - добавил он, имея в виду остальных членов БРИКС. Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.

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