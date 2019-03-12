Депутаты хотят освободить телеэфир от рекламы по воскресеньям

09:20 Источник: НГ-Online

Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, предложенный группой депутатов от фракции ЛДПР. Документ предлагает ввести запрет на показ рекламы в эфире российских телеканалов по воскресеньям.

Авторы инициативы считают, что современная реклама вмешивается в жизнь людей, навязывая им не только товары, но и определённые ценности и мировоззренческие установки.«Реклама формирует в России общество потребления, внушая, что основной целью человеческой жизни является приобретение дорогостоящих вещей, отодвигая духовные и культурные ценности на второй план», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициаторы законопроекта во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым отмечают, что особенно подвержены влиянию рекламных роликов дети, которые по воскресеньям находятся дома и вынуждены смотреть рекламу. В связи с этим депутаты предлагают запретить трансляцию рекламы в телеэфире по воскресеньям с 6 утра до полуночи.

Вера Цветкова