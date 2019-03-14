Посол РФ в США: Вашингтон едва ли готов пойти на компромисс по ДРСМД

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон едва ли готов пойти на компромисс в ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Все решения по договору [о ракетах средней и меньшей дальности] были приняты еще до объявления о выходе из него. Звучали тезисы многих американских адмиралов, что такого рода ракеты нужны для сдерживания Китая. Затем была выдумана сказка о том, что у нас есть какая-то ракета, которая якобы выходит за пределы ДРСМД. Мне кажется, что американцы не пойдут на какие-то компромиссы в этом вопросе", - заявил дипломат в среду в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.