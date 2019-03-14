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Страны ЕС должны быть готовы к переносу даты Brexit на более поздний срок - Туск

13:20 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны-члены Евросоюза должны быть готовы к переносу даты выхода Великобритании из состава сообщества, который в настоящее время намечен на 29 марта, на более поздний срок. Об этом заявил в четверг в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск.

"В ходе моих консультаций в преддверии саммита ЕС (21-22 марта - прим. ТАСС) я обращусь к лидерам 27 стран с призывом быть открытыми для длительного продления (даты Brexit - прим. ТАСС), если Великобритания сочтет необходимым переосмыслить свою стратегию по Brexit и построить консенсус вокруг нее", - сказал он.

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