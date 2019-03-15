Новые центры НАТО в Риге и Таллине нацелены на масштабную кибервойну с РФ - Совбез
10:20 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и НАТО создали два новых центра в Таллине и Риге на случай масштабной кибервойны с Россией. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу.
"Центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге и Объединенный центр передового опыта в области киберзащиты в Таллине нацелены на ведение масштабной информационной войны, - сказал он. - Основной задачей указанных структур является выведение из строя вычислительных сетей критически важных объектов и инфраструктуры потенциального противника - как вы понимаете, прежде всего России - путем нарушения функционирования систем государственного управления, финансовых институтов, предприятий, электростанций, железнодорожных вокзалов и аэропортов".
Попов подчеркнул, что глобальное информационное пространство уже признано многими специалистами новым театром военных действий. По его словам, именно поэтому США и их партнеры по НАТО уделяют серьезное внимание активным действиям в киберпространстве и получению тотального контроля над этой сферой. "Опыт применения российской группировки войск в Сирии, итоги учений и внезапных проверок показывают, что Вооруженные силы РФ способны отразить агрессию, направленную против нашей страны, обеспечить защиту целостности и неприкосновенности ее территории", - заверил он.
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