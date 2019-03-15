0
0
91
НОВОСТИ

Новые центры НАТО в Риге и Таллине нацелены на масштабную кибервойну с РФ - Совбез

10:20 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и НАТО создали два новых центра в Таллине и Риге на случай масштабной кибервойны с Россией. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу.

"Центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге и Объединенный центр передового опыта в области киберзащиты в Таллине нацелены на ведение масштабной информационной войны, - сказал он. - Основной задачей указанных структур является выведение из строя вычислительных сетей критически важных объектов и инфраструктуры потенциального противника - как вы понимаете, прежде всего России - путем нарушения функционирования систем государственного управления, финансовых институтов, предприятий, электростанций, железнодорожных вокзалов и аэропортов".

Попов подчеркнул, что глобальное информационное пространство уже признано многими специалистами новым театром военных действий. По его словам, именно поэтому США и их партнеры по НАТО уделяют серьезное внимание активным действиям в киберпространстве и получению тотального контроля над этой сферой. "Опыт применения российской группировки войск в Сирии, итоги учений и внезапных проверок показывают, что Вооруженные силы РФ способны отразить агрессию, направленную против нашей страны, обеспечить защиту целостности и неприкосновенности ее территории", - заверил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 15.03.2019
Военные США против отказа от права нанести превентивный ядерный удар
0
43
11:00 15.03.2019
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии достигло 40 человек
0
59
10:32 15.03.2019
РПЦ попросила передать ей Спасо-Андроников монастырь, в котором находится музей им. Андрея Рублева
0
105
10:05 15.03.2019
Астронавты США продолжат летать к МКС на российских "Союзах" - Рогозин
0
139
10:00 15.03.2019
Пхеньян намерен прервать переговоры с Вашингтоном о денуклеаризации
0
143
09:32 15.03.2019
Приостановлено строительство завода по производству питьевой воды на Байкале
0
172
09:20 15.03.2019
Российские банки готовят план на случай введения санкций США - Reuters
0
195
09:05 15.03.2019
Около 100 целей атакованы в Газе в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива
0
182
09:00 15.03.2019
Неизвестные в Новой Зеландии расстреляли прихожан мечетей. Многочисленные жертвы
0
186
23:10 14.03.2019
ПВО Израиля отразила ракетную атаку из сектора Газа на Тель-Авив
0
612

Возврат к списку