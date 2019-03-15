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РПЦ попросила передать ей Спасо-Андроников монастырь, в котором находится музей им. Андрея Рублева

10:32 15.03.2019 Источник: РБК

​Русская православная церковь (РПЦ) заявила права на один из старейших религиозных объектов страны — Спасо-Андроников монастырь в Москве, на территории которого находится Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.

С просьбой передать РПЦ монастырь и прилегающие к нему здания, в том числе помещения музея, патриарх Кирилл обратился в Росимущество, которое распоряжается объектами, находящимися в государственной собственности. Об этом рассказал РБК источник, близкий к Росимуществу, и подтвердил собеседник в патриархии. «Да, такое письмо было отправлено», — сказал источник в РПЦ.

Директор музея Михаил Миндлин заявил РБК, что уже отправил ответ в Росимущество. «Мы против передачи всего комплекса монастыря Церкви. Это невозможно, потому что тогда музей надо будет выкинуть на улицу». При этом он подчеркивает, что музей готов к сотрудничеству с РПЦ.

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