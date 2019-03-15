Бурджанадзе рассказала, что ее фамилию убрали из грузинских учебников истории
15:32 15.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Нино Бурджанадзе пожаловалась на то, что её фамилию убрали из грузинских учебников истории. В эфире «Говорит Москва» председатель партии «Демократическое движение» Бурджанадзе заявила, что это было сделано по инициативе экс-президента страны Михаила Саакашвили.
«Вот это и есть сталинизм. Самый большой якобы демократ господин Саакашвили убрал мою фамилию из учебников истории, так же как во времена Сталина убирали фамилию Троцкого или Бухарина и других. Вы знаете, можно говорить о демократии и считать себя маяком демократии, но на самом деле управлять теми методами, из-за которых, например, Саакашвили очень критиковал».
В 2008 году Бурджанадзе и Саакашвили возглавляли оппозиционное движение в ходе так называемой «Революции роз». Она занимала пост спикера грузинского парламента с 2001 по 2008 год. На протяжении двух месяцев была исполняющей обязанности президента.
НОВОСТИ
- 15:00 15.03.2019
- Андрей Воробьев выступил в роли наставника "Лидеров России"
- 14:32 15.03.2019
- БДИПЧ ОБСЕ включило 24 россиянина в список краткосрочных наблюдателей на выборы на Украине
- 14:12 15.03.2019
- Путин считает, что дело Калви не должно негативно влиять на инвестклимат в РФ - Песков
- 14:00 15.03.2019
- РФ считает диверсией Запада отключение электроэнергии в Венесуэле - Захарова
- 13:32 15.03.2019
- Истребители РФ два раза за неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов
- 13:20 15.03.2019
- Володин предложил обязать Украину компенсировать Крыму потери от нахождения в ее составе
- 13:05 15.03.2019
- "Юнармия" не намерена заниматься принудительным перевоспитанием
- 13:00 15.03.2019
- Путин примет решение по закону о "фейках", когда документ поступит на подпись - Песков
- 12:32 15.03.2019
- В России будет возрождена Военно-политическая академия - СМИ
- 12:20 15.03.2019
- В Новосибирске утвердили установку памятника Сталину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать