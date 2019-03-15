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Бурджанадзе рассказала, что ее фамилию убрали из грузинских учебников истории

15:32 15.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Нино Бурджанадзе пожаловалась на то, что её фамилию убрали из грузинских учебников истории. В эфире «Говорит Москва» председатель партии «Демократическое движение» Бурджанадзе заявила, что это было сделано по инициативе экс-президента страны Михаила Саакашвили.

«Вот это и есть сталинизм. Самый большой якобы демократ господин Саакашвили убрал мою фамилию из учебников истории, так же как во времена Сталина убирали фамилию Троцкого или Бухарина и других. Вы знаете, можно говорить о демократии и считать себя маяком демократии, но на самом деле управлять теми методами, из-за которых, например, Саакашвили очень критиковал».

В 2008 году Бурджанадзе и Саакашвили возглавляли оппозиционное движение в ходе так называемой «Революции роз». Она занимала пост спикера грузинского парламента с 2001 по 2008 год. На протяжении двух месяцев была исполняющей обязанности президента.

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