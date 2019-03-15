Доллар подешевел и стоит меньше 65 рублей
19:45 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара к рублю в пятницу вечером опустился на Московской бирже на 55 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 64,96 руб., свидетельствуют данные биржи. В последний раз курс доллара находился ниже уровня 65 рублей 25 октября 2018 года.
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