Доллар подешевел и стоит меньше 65 рублей

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю в пятницу вечером опустился на Московской бирже на 55 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 64,96 руб., свидетельствуют данные биржи. В последний раз курс доллара находился ниже уровня 65 рублей 25 октября 2018 года.