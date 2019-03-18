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НОВОСТИ

С Землей сблизится небольшой астероид

13:32 18.03.2019 Источник: RNS

NASA предупредило о приближении к Земле астероида EA2. Максимальное сближение астероида с Землей ожидается 22 марта. Ожидается, что астероид пролетит мимо Земли на расстоянии около 307,5 тыс. км, что на 76,8 тыс. км меньше, чем расстояние от Земли до Луны. Максимальное сближение может составить 303,6 тыс. км.

Скорость движения астероида составляет порядка 5,7 км/с. Диаметр небесного тела — от 18 м до 40 м.  RNS

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