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Австралия вводит санкции против семи россиян из-за инцидента в Керченском проливе

17:00 18.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Австралии сообщили, что вводят финансовые санкции и ограничение на въезд в страну для семи россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении главы австралийского МИД Морис Пейн, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства в понедельник.

"Сегодня я объявляю о введении точечных финансовых санкций и запрета на въезд против семи российских граждан из-за их участия в перехвате и захвате украинских военных кораблей, которые пытались пересечь Керченский пролив. Австралия обеспокоена этим эпизодом эскалации напряженности в Азовском море, который имел место в ноябре 2018", - следует из документа.

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