В Британии футболист на автомобиле протаранил болельщиков соперника
13:20 19.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Англии футболист протаранил на автомобиле болельщиков соперника. Инцидент произошёл на парковке стадиона.
Команда Ли Тэйлора «Маргэм» проиграла «Корнелли» 0:5. Футболист услышал в свой адрес кричалки провокационного характера, сел в автомобиль и въехал в людей. В толпе находились подростки. 11 пострадавшим понадобилась помощь врачей.
Тэйлор предстал перед судом. 35-летнему спортсмену инкриминируют опасное вождение, попытку нанесения вреда здоровью и нападение. Вину он отрицает, пишет Wales Online. Говорит Москва
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