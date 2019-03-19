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В Британии футболист на автомобиле протаранил болельщиков соперника

13:20 19.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Англии футболист протаранил на автомобиле болельщиков соперника. Инцидент произошёл на парковке стадиона.

Команда Ли Тэйлора «Маргэм» проиграла «Корнелли» 0:5. Футболист услышал в свой адрес кричалки провокационного характера, сел в автомобиль и въехал в людей. В толпе находились подростки. 11 пострадавшим понадобилась помощь врачей.

Тэйлор предстал перед судом. 35-летнему спортсмену инкриминируют опасное вождение, попытку нанесения вреда здоровью и нападение. Вину он отрицает, пишет Wales Online.  Говорит Москва

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