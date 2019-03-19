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Минздрав Японии разрешит продажу продовольствия, созданного путем генного редактирования

20:00 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии намерено ввести уведомительную систему для продажи в стране новых видов продовольственных товаров, созданных на основе редактирования генома. Об этом сообщает во вторник газета "Никкэй".

По ее данным, уже этим летом в магазины могут поступить, например, помидоры, помогающие при повышенном давлении, куриные яйца, не вызывающие аллергию и т.д.

Методика редактирования основана на удалении или перемещении некоторых фрагментов генома, например, овощей или съедобных рыб. Эксперты министерства пришли к выводу, что это в принципе не отличается от селекции или естественных изменений, которые периодически происходят в природе. Поэтому они решили, что продажа таких типов продовольствия не требует специальных проверок на безопасность.

В то же время в Японии по-прежнему будет запрещена продажа продуктов, созданных на основе внедрения в геном чужеродных генов.

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