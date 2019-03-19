Ноту протеста Украины из-за поездки Путина в Крым МИД РФ вернул без рассмотрения
21:20 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел России возвращает МИД Украины ноту протеста в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым без рассмотрения. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии российского дипведомства.
"Что же касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции, - подчеркнули на Смоленской площади. - Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве".
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