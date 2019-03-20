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Программу маткапитала скорее всего продлят до 2024 года

11:05 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года. Выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» сохранятся, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Пока речь идет о сдвиге срока до 2024 года — будет ли мера господдержки продлена по его истечении, в Минтруде сообщить не смогли.

Из-за «демографической ямы», в которую наша страна попала в 1990-х, в обозримом будущем число потенциальных получателей маткапитала может сократиться на 30%, рассчитали в Экспертном центре при правительстве России. В этом случае на выплаты потребуется 805 млрд рублей. Освободившиеся средства логично потратить на увеличение выплат, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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