Путин призвал повышать доходы крымчан
13:05 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин указал на необходимость повышать доходы жителей Крыма и выравнивать цены на некоторые виды товаров.
На совещании с членами правительства глава государства констатировал, что многие проблемы на полуострове успешно решаются. "Вместе с тем есть и проблемы. Это, прежде всего, повышение уровня доходов крымчан и севастопольцев, это необходимость выравнивания цен на некоторые товары", - перечислил Путин. Он также отметил необходимость развивать системы здравоохранения и образования в Крыму.
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