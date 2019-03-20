0
0
41
НОВОСТИ

Путин призвал повышать доходы крымчан

13:05 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин указал на необходимость повышать доходы жителей Крыма и выравнивать цены на некоторые виды товаров.

На совещании с членами правительства глава государства констатировал, что многие проблемы на полуострове успешно решаются. "Вместе с тем есть и проблемы. Это, прежде всего, повышение уровня доходов крымчан и севастопольцев, это необходимость выравнивания цен на некоторые товары", - перечислил Путин. Он также отметил необходимость развивать системы здравоохранения и образования в Крыму.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 20.03.2019
Премьер-министр Австралии счел "оскорбительным и безрассудным" заявление Эрдогана в адрес австралийцев
0
20
13:14 20.03.2019
Все московские роддома оснащены самым современным оборудованием
0
32
13:00 20.03.2019
Японский зонд нашел возможные компоненты воды на астероиде Рюгу
0
61
12:32 20.03.2019
Истребителям НАТО в Исландии пришлось "побеспокоиться" из-за российских самолетов
0
107
12:20 20.03.2019
Путин принял отставку Алексея Орлова и назначил врио главы Калмыкии спортсмена Бату Хасикова
0
120
12:05 20.03.2019
Совет Думы обсудит взыскание компенсации с Украины за ущерб, нанесенный Крыму
0
141
12:00 20.03.2019
Франция и Италия готовы блокировать отсрочку Brexit - источник
0
170
11:32 20.03.2019
Новый президент Казахстана предложил переименовать столицу страны в Нурсултан
0
194
11:20 20.03.2019
После акций против мигрантов в Якутске на работу не вышли более 90 водителей маршруток
0
201
11:05 20.03.2019
Программу маткапитала скорее всего продлят до 2024 года
0
188

Возврат к списку