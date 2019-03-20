Путин призвал повышать доходы крымчан

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин указал на необходимость повышать доходы жителей Крыма и выравнивать цены на некоторые виды товаров.

На совещании с членами правительства глава государства констатировал, что многие проблемы на полуострове успешно решаются. "Вместе с тем есть и проблемы. Это, прежде всего, повышение уровня доходов крымчан и севастопольцев, это необходимость выравнивания цен на некоторые товары", - перечислил Путин. Он также отметил необходимость развивать системы здравоохранения и образования в Крыму.