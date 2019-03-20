Премьер-министр Австралии счел "оскорбительным и безрассудным" заявление Эрдогана в адрес австралийцев
13:20 20.03.2019 Источник: РБК
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции Корхана Каракоса из-за резкого заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес австралийцев с антиисламскими взглядами. Об этом сообщает телеканал ABC.
Комментируя на митинге в Эрегли теракт в новозеландском Крайстчёрче, президент Турции крайне негативно отозвался об австралийцах, осуждающих ислам, отмечает телеканал. В частности, турецкий лидер заявил, что таким людям лучше не посещать Турцию. В противном случае, по его словам, они столкнутся с очень неприятными последствиями. Эрдоган также напомнил об участии военных Австралии и Новой Зеландии, павших в битве при Чанаккале (Галлиполи) во время Первой мировой войны.
Австралийский премьер-министр счел его заявление в адрес Австралии «в высшей степени как оскорбительное и безрассудное».
«Я нахожу, что комментарии президента Эрдогана очень сильно противоречат тому, что сказал Кемаль Ататюрк об австралийских воинах, павших в Первой мировой войне. Более того, я считаю такие высказывания нарушением закона», — отметил Скотт Моррисон. РБК
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