0
0
0
НОВОСТИ

Премьер-министр Австралии счел "оскорбительным и безрассудным" заявление Эрдогана в адрес австралийцев

13:20 20.03.2019 Источник: РБК

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции Корхана Каракоса из-за резкого заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес австралийцев с антиисламскими взглядами. Об этом сообщает телеканал ABC.

Комментируя на митинге в Эрегли теракт в новозеландском Крайстчёрче, президент Турции крайне негативно отозвался об австралийцах, осуждающих ислам, отмечает телеканал. В частности, турецкий лидер заявил, что таким людям лучше не посещать Турцию. В противном случае, по его словам, они столкнутся с очень неприятными последствиями. Эрдоган также напомнил об участии военных Австралии и Новой Зеландии, павших в битве при Чанаккале (Галлиполи) во время Первой мировой войны.

Австралийский премьер-министр счел его заявление в адрес Австралии «в высшей степени как оскорбительное и безрассудное».

«Я нахожу, что комментарии президента Эрдогана очень сильно противоречат тому, что сказал Кемаль Ататюрк об австралийских воинах, павших в Первой мировой войне. Более того, я считаю такие высказывания нарушением закона», — отметил Скотт Моррисон.   РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:14 20.03.2019
Все московские роддома оснащены самым современным оборудованием
0
32
13:05 20.03.2019
Путин призвал повышать доходы крымчан
0
60
13:00 20.03.2019
Японский зонд нашел возможные компоненты воды на астероиде Рюгу
0
61
12:32 20.03.2019
Истребителям НАТО в Исландии пришлось "побеспокоиться" из-за российских самолетов
0
107
12:20 20.03.2019
Путин принял отставку Алексея Орлова и назначил врио главы Калмыкии спортсмена Бату Хасикова
0
120
12:05 20.03.2019
Совет Думы обсудит взыскание компенсации с Украины за ущерб, нанесенный Крыму
0
141
12:00 20.03.2019
Франция и Италия готовы блокировать отсрочку Brexit - источник
0
170
11:32 20.03.2019
Новый президент Казахстана предложил переименовать столицу страны в Нурсултан
0
194
11:20 20.03.2019
После акций против мигрантов в Якутске на работу не вышли более 90 водителей маршруток
0
201
11:05 20.03.2019
Программу маткапитала скорее всего продлят до 2024 года
0
188

Возврат к списку