Андрей Воробьев и Герман Греф открыли выставку METRO EXPO 2019

14:00

Фото Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с главой Сбербанка Германом Грефом и гендиректором «МЕТРО Кэш энд Керри» в России Джери Калмисом открыл выставку METRO EXPO 2019.

«Выставка проходит девятый раз, здесь всегда очень живая атмосфера, большое количество представителей малого и среднего бизнеса находят возможность для развития, открытия своих компаний, – сказал губернатор Подмосковья. – В Московской области торговля в валовом региональном продукте занимает четверть – это очень много. И METRO, и другие компании чувствуют себя уверенно на нашей территории. Мы рады всех видеть в Подмосковье».

На «METRO EXPO 2019» представлены около 500 стендов, в том числе 17 из Московской области. Свою продукцию демонстрируют такие известные производители, как «МПЗ Мясницкий ряд», «Страна Лосося», «Наро-Осановский», «Одинцовское подворье», «Дмитровские овощи», «Мясокомбинат «Павловская слобода», «Дымовское колбасное производство». Также проходят семинары, дискуссии, мастер-классы, запланирован Финал 6-го Всероссийского кулинарного чемпионата Chef a la Russe. В этом году главная тема выставки – здоровый образ жизни и современные тренды в органической и био-продукции. В ней участвуют свыше 20 тыс. человек из более 600 городов России и 25 стран.

«Нам очень приятно поддерживать такое мероприятие, я считаю, что это великолепная инициатива компании METRO, которая вырастила здесь огромное количество малых предпринимателей. С каждым годом количество участников увеличивается, – отметил Герман Греф. – Андрей Воробьев очень много делает для развития бизнеса, в Подмосковье мы развиваем многие пилотные программы. Московский регион очень доброжелателен к бизнесу».

В Подмосковье находятся 10 торговых, а также распределительный центр METRO. Суммарный объем инвестиций – 370 млн евро, создано около 3,5 тыс рабочих мест. Компания «МЕТРО Кэш энд Керри» сотрудничает с 472 поставщиками, зарегистрированными в регионе. «На выставке собрались производители, представители правительств, предприниматели – это тот мотор, который управляет нашей экономкой. В этом году у нас 2 интересные дополнительные темы: мы будем рассматривать, как цифровизация меняет нашу среду, а также посмотрим на тренд «Здоровый образ жизни», – сказал Джери Калмис.

Георгий Соловьев