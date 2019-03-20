Липовую аллею на Сокольнической площади восстановят по просьбе горожан

14:09

Сооружение объектов на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро сейчас идет максимально активно. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который побывал на строительстве станции «Стромынка» новой линии, уже удалось выполнить примерно 40% работ, при том, что это очень сложный для строителей участок. Как отметил градоначальник, после начала работы «Стромынки» улучшится транспортное сообщение в этом районе, а также доступность парка «Сокольники». «Это (завершение строительства. - «НГ») даст возможность москвичам более комфортно добираться до любимого парка «Сокольники», а жителям районов даст десятки новых маршрутов по всей территории маршрутов, сократив время в пути в разы», - полагает мэр.Кроме того, по словам Собянина, городские власти учли просьбы горожан и скоро будет восстановлена Липовая аллея на площади, которая ведет от Русаковской улицы до главного входа парка «Сокольники». «Мы не только восстановим, посадим больше деревьев. Все будет качественно благоустроено так, как просили жители», - сказал мэр.Запустить движение по северо-восточному участку Большой кольцевой линии планируется в 2021 году, эта часть линии объединит шесть станций - «Шереметьевскую», «Ржевскую», «Стромынку», «Рубцовскую», «Лефортово» и «Авиамоторную».