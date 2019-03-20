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Порошенко объявил о завершающих испытаниях крылатых ракет и систем залпового огня

15:12 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что в ближайшее время в стране будут завершены испытания крылатых ракет.

"В ближайшее время предусмотрено проведение завершающих испытаний, в том числе и крылатых ракет, а также высокоточных систем залпового огня повышенной дальности", - сказал он, выступая в среду на полигоне в Хмельницкой области, где наблюдал за полетами БПЛА ("Bayraktar TB2" - прим. ТАСС), поставленных Вооруженным силам Украины Турцией.

По словам Порошенко, сейчас приоритетом является завершение разработок нового и модернизированного вооружения и его серийное производство. "В частности, ракетных комплексов "Ольха-М", "Нептун", 155-миллиметровых артиллерийских систем "Богдана", реактивных систем залпового огня "Верба-1", беспилотного разведывательно- ударного комплекса "Сокол", - пояснил он.

За последнее время армии, продолжил Порошенко, передано свыше 23 тыс. образцов вооружений. "И сегодня передаем для нужд ВСУ очередную партию из более чем 400 единиц вооружения и техники. И эти шаги буду продолжены", - добавил глава государства.


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