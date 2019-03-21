Большинство россиян считает высоким уровень коррупции в стране

10:32 Источник: REGNUM

По мнению большинства граждан (70%), в России высокий уровень коррупции. Заявили, что средний — 15%, низким назвали лишь 3% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

В настоящее время стало больше считающих, что коррупция растёт — за год с 38% до 43%. Около половины опрошенных (45%) заявило, что уровень коррупции в России выше, чем в большинстве европейских стран.



Граждане РФ объясняют это тем, что в стране «безнаказанность, слабая борьба с коррупцией, попустительство властей», «следствие менталитета», «идет от верхних эшелонов власти».



Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 10 марта 2019 года в 53 субъектах РФ. Опрошены 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.



Как сообщалось ранее, по данным Национального антикоррупционного комитета, общая сумма взяток в России за 2017 года увеличилась почти в три раза по сравнению с годом ранее. ИА REGNUM