Путин назначил врио губернаторов в Мурманскую и Оренбургскую области

12:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил временно исполняющим обязанности главы региона заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Принять отставку губернатора Мурманской области Ковтун М.В. по собственному желанию, - говорится в тексте указа главы государства. - Назначить Чибиса Андрея Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Мурманской области". Путин уже провел встречу с Чибисом.



Также Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона руководителя компании "Т Плюс" Дениса Паслера. Об этом сообщили в пресс- службе Кремля.

"Принять отставку губернатора Оренбургской области Берга Ю.А. по собственному желанию, - говорится в тексте указа главы государства. - Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Оренбургской области". Путин также уже провел встречу с Паслером.