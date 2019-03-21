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Защитники природы пройдут с рейдами по храмам, чтобы пресечь традицию выпускать птиц на Благовещение

16:00 21.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Орнитологи пройдут с рейдами по храмам, чтобы пресечь традицию выпускать птиц на Благовещение. Защитники природы утверждают, что птиц к празднику привозят в города большими партиями для продажи на онлайн площадках.

В интервью«Говорит Москва» учредитель и директор по развитию Союза охраны птиц России Елена Зубакина рассказала, что представители союза с полицией приходят в храмы для бесед с верующими о вреде выпуска птиц из неволи. 

«Наши обходят храмы с полицией и ведут беседы. На Авито легко найти птиц. Они там продаются. Это именно партии. Я думаю, речь о сотнях и даже о тысячах птиц. Таких партий много во время Благовещения. А люди их жалеют, думаю, что когда они выпускают птичку, делают доброе богоугодное дело. Многие просто не понимаю, что участвуют в убийстве.

Ведём беседы с верующими. В Тульской области это уже происходит, хоть до Благовещения ещё далеко. В Волгоградской области иеромонах Василиск, член нашего союза, проводит такие беседы».

Сотрудница Союза защиты птиц Елена Чернова рекомендовала желающим следовать церковной традиции использовать для неё обученных почтовых голубей.

«Если вам непременно нужно выпустить каких-то птиц, то выпускайте ручных голубей, которые потом вернутся на голубятню. Оставьте диких птиц в покое. Многие наши отделения по всей стране проводят рейды в день Благовещения. Ведут разъяснительную работу. Такое делается в отделениях каждый год, пока этот обычай не сойдёт на нет».

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