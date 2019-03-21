Соглашение с нефтяниками о ценах на бензин будет продлено - Козак
19:20 21.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Соглашение с нефтяниками о ценах на бензин будет продлено. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
По его словам, продление этого документа необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.
Соглашение будет продлено на второй квартал этого года, но некоторые параметры могут быть изменены.
В октябре прошлого года Козак провёл совещание, в ходе которого Минэнерго и ФАС подписали соглашение по стабилизации рынка топлива с крупнейшими нефтекомпаниями страны. В документе отмечалось, что с 1 января цены на топливо могут повыситься не более чем на 1,7%, а с 1 февраля будут индексироваться равномерно, но не превышая прогнозируемую инфляцию 4,6%. Говорит Москва
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