Соглашение с нефтяниками о ценах на бензин будет продлено - Козак

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Соглашение с нефтяниками о ценах на бензин будет продлено. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, продление этого документа необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.



Соглашение будет продлено на второй квартал этого года, но некоторые параметры могут быть изменены.



В октябре прошлого года Козак провёл совещание, в ходе которого Минэнерго и ФАС подписали соглашение по стабилизации рынка топлива с крупнейшими нефтекомпаниями страны. В документе отмечалось, что с 1 января цены на топливо могут повыситься не более чем на 1,7%, а с 1 февраля будут индексироваться равномерно, но не превышая прогнозируемую инфляцию 4,6%. Говорит Москва

