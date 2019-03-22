ЕС не намерен признавать Голанские высоты частью Израиля

09:20 Источник: РБК

Европейский союз не намерен признавать Голанские высоты частью Израиля, несмотря на то, что президент Дональд Трамп заявил о необходимости мировой общественности признать суверенитет Израиля над этими территориями. Об этом заявила представитель дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич, передает ТАСС.

​«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля», — сказала она.



В свою очередь генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что организация поддерживает Сирию в споре по Голанским высотам, сообщает The Times of Israel. РБК