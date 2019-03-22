Венгрия заявила, что будет получать российский газ независимо от ситуации с транзитом через Украину
09:32 22.03.2019 Источник: Коммерсант.ru
Венгрия будет получать российский газ в 2020 году, даже если переговоры России и Украины по газовому транзиту в Европу не увенчаются успехом. О достижении соответствующей договоренности заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Шиярто по итогам переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
«Гендиректор "Газпрома" и я заключили соглашение о том, что "Газпром" будет обеспечивать поставки природного газа в Венгрию независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной»,— говорится в заявлении министра на сайте МИД Венгрии. Коммерсантъ
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