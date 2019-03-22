Около 40% смертей в РФ можно предотвратить - Скворцова
17:32 22.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 40% смертей в РФ можно предотвратить за счет информирования населения о факторах риска, реализации мер, направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, совершенствования медицинской профилактики и системы помощи. Об этом сообщила в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на семинаре по вопросам реализации национального проекта "Здравоохранение".
"Пользуясь этой методикой (методикой Всемирной организации здравоохранения - ред.) мы можем сказать, что в целом потенциально 41% смертей в Российской Федерации предотвратимы", - сказала министр.
Согласно методике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертельные случаи можно предотвращать при оптимальном использовании медицинских знаний, служб и ресурсов системы здравоохранения в определенных возрастных группах населения.
По словам Скворцовой, в 2018 году медицинские работники смогли спасти на 6,6 тыс. жизней больше, чем годом ранее. Министр напомнила, по итогам шести лет реализации национального проекта "Здравоохранение" планируется дополнительно сохранять в 40 раз больше жизней россиян - около 230 тыс. жизней в год. Этого показателя можно достичь за счет сокращения смертности от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, а также за счет сокращения младенческой и детской смертности.
При этом министр отметила, что почти половина от этих "предотвратимых" смертей россиян можно избежать за счет здорового образа жизни. Скворцова также напомнила, что в РФ до 70% смертей мужчин в трудоспособном возрасте связаны с алкоголем - либо из-за отравления алкоголем, либо от заболеваний и состояний, развившихся из-за злоупотребления им.
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