0
0
0
НОВОСТИ

В честь 200-летия открытия Антарктиды проведут кругосветную экспедицию учебно-парусных судов

11:45 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о кругосветной экспедиции парусных судов, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Об этом в субботу сообщается на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением принято решение о проведении в 2019-2020 годах кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства "Паллада", "Седов" и "Крузенштерн", посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева", - говорится в тексте.

Отмечается, что экспедиция начнется в конце 2019 года, когда парусники выйдут из портов Владивостока, Кронштадта и Калининграда соответственно. Знаковым событием экспедиции станет встреча парусников в Атлантическом океане на участке между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР) в районе островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов (Великобритания).

В тексте также указано, что большинство портов, в которые будут заходить парусники во время плавания были открыты россиянами во время различных кругосветных экспедиций.

Во время экспедиции на парусниках будут проходить фотовыставки, посвященные памятным датам российской истории, а также встречи с представителями зарубежной общественности и соотечественниками, проживающими за рубежом, указано на сайте правительства. Подготовкой и проведением экспедиции займется специальный организационный комитет.

Экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" открыла Антарктиду. Экспедиция проходила с июля 1819 г. по август 1821 года, ее целью было доказательство существования "Неведомой Южной земли". В ходе плавания суда обошли вокруг всего антарктического материка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:30 23.03.2019
Астана переименована в Нур-Султан указом президента Казахстана
0
51
11:15 23.03.2019
В Российской государственной детской библиотеке пройдет юбилейная Неделя детской книги
0
65
10:45 23.03.2019
Секретарь Гуайдо, арестованный разведкой, предстанет перед судом в понедельник
0
109
10:30 23.03.2019
Генсен НАТО сообщил о планах построить в Польше объект для хранения военной техники США
0
131
10:15 23.03.2019
На саммите G20 поднимут проблему образования среди женщин в развивающихся странах
0
144
09:45 23.03.2019
Новые санкции Минфина США против Венесуэлы затронут интересы почти 24 млн человек
0
207
09:30 23.03.2019
Лидеры южноамериканских стран заключили соглашение о создании нового альянса
0
223
22:40 22.03.2019
Из французских мэрий массово похищают портреты Макрона
0
639
22:00 22.03.2019
ЦБ РФ существенно повысил прогноз по оттоку капитала из страны в 2019 году
0
676
21:20 22.03.2019
Пентагон проинформировал Трампа, что территория Сирии полностью освобождена от ИГ
0
656

Возврат к списку