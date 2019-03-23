В честь 200-летия открытия Антарктиды проведут кругосветную экспедицию учебно-парусных судов

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о кругосветной экспедиции парусных судов, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Об этом в субботу сообщается на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением принято решение о проведении в 2019-2020 годах кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства "Паллада", "Седов" и "Крузенштерн", посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева", - говорится в тексте.

Отмечается, что экспедиция начнется в конце 2019 года, когда парусники выйдут из портов Владивостока, Кронштадта и Калининграда соответственно. Знаковым событием экспедиции станет встреча парусников в Атлантическом океане на участке между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР) в районе островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов (Великобритания).

В тексте также указано, что большинство портов, в которые будут заходить парусники во время плавания были открыты россиянами во время различных кругосветных экспедиций.

Во время экспедиции на парусниках будут проходить фотовыставки, посвященные памятным датам российской истории, а также встречи с представителями зарубежной общественности и соотечественниками, проживающими за рубежом, указано на сайте правительства. Подготовкой и проведением экспедиции займется специальный организационный комитет.

Экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" открыла Антарктиду. Экспедиция проходила с июля 1819 г. по август 1821 года, ее целью было доказательство существования "Неведомой Южной земли". В ходе плавания суда обошли вокруг всего антарктического материка.