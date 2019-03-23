В начале апреля президент Турции отправится с визитом в РФ
13:15 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган отправится с визитом в Россию 8 апреля. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении канцелярии турецкого лидера.
"Ожидается, что наш президент отправится с визитом в Россию 8 апреля 2019 года", - отмечается в коммюнике.
В настоящий момент администрация президента Турции не разглашает информацию о программе предстоящего визита.
В феврале заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халук Дурсун говорил, что турецкая сторона рассчитывает на то, что президенты России и Турции дадут старт перекрестному Году культуры и туризма между двумя странами 8 апреля в Большом театре.
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