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В начале апреля президент Турции отправится с визитом в РФ

13:15 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган отправится с визитом в Россию 8 апреля. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении канцелярии турецкого лидера.

"Ожидается, что наш президент отправится с визитом в Россию 8 апреля 2019 года", - отмечается в коммюнике.

В настоящий момент администрация президента Турции не разглашает информацию о программе предстоящего визита.

В феврале заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халук Дурсун говорил, что турецкая сторона рассчитывает на то, что президенты России и Турции дадут старт перекрестному Году культуры и туризма между двумя странами 8 апреля в Большом театре.


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