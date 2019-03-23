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Глава МИД Украины признал, что качество образования в стране упало

18:45 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал, что состояние украинской высшей школы ухудшилось после выхода страны из Советского Союза. Об этом говорится в статье министра, опубликованной в субботу агентством Украинские новости.

"В начале нашей независимости мы все искренне ожидали, что освобожденная от советских оков украинская высшая школа рванет вперед и быстро сравнится с европейской и мировой, тем более, что запас качества у нас был ничего, - пишет Климкин. - К сожалению, все произошло с точностью до наоборот. Социальный и материальный статус ученого и преподавателя был опущен ниже плинтуса, бывшие отличники стали полными лузерами по сравнению с распальцованными двоечниками".

По словам Климкина, сейчас в высших учебных заведениях процветает коррупция, покупка диплома стала нормальным явлением, а молодежь фактически ничему не учится. Многие абитуриенты стараются получить образование в учебных заведениях Польши или других стран. При этом только девять процентов выпускников вузов собираются вернуться на Украину. Это приводит к еще большей деградации украинских учебных заведений, считает министр.

"При нынешнем унизительном финансировании, ожидать улучшения ситуации не приходится - согласитесь, мало кто захочет посвятить свою жизнь преподаванию в университете при заработной плате ниже даже оклада учителя в школе. Для многих энтузиастов, которые не желают отречься от своего призвания, преподавание вообще стало хобби, а не основным занятием", - пояснил Климкин.

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