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СМИ: Анжелина Джоли решила поставить крест на своей карьере в кино

11:07 24.03.2019 Источник: Газета.Ru

Голливудская актриса Анжелина Джоли уходит из кино, чтобы начать новую жизнь, сообщает The Sherbrook Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что знаменитость решила переехать из Лос-Анджелеса, где она родилась и прожила всю жизнь, в Нью-Йорк. Актриса даже планирует начать театральную карьеру. Причиной таких перемен, по словам друзей Джоли, стал тяжелый процесс развода с актером Бредом Питтом.

Также, по данным издания, причиной ухода из кино могла стать и ее обида после того, как многие коллеги не поддержали Джоли во время развода с Питтом. Поэтому в последнее время ей неохотно предлагают роли в кино. Кроме того, есть информация, что продюсерам не нравится ненадежность актрисы, срывы которой им дорого обходятся, - пишет Газета,ru

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