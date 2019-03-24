На выставке в Историческом музее обнаружилась картина, которую кто-то повесил самовольно
18:35 24.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа неизвестных повесила собственную картину на выставке "Николай II. Семья и престол" в Государственном историческом музее в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила начальник управления общественных связей музея Мария Лемигова.
"Группа неизвестных повесила изображение императрицы Александры Федоровны рядом с экспозицией, посвященной царской семье. Роли были четко распределены: кто-то отвлекал смотрителей музея, кто-то в это время вешал картину. Впоследствии при плановом осмотре экспозиции картина была обнаружена и снята", - сказала она.
НОВОСТИ
- 19:00 24.03.2019
- Аварийный лайнер Viking Sky прибыл в порт с помощью буксиров
- 18:00 24.03.2019
- Румынское посольство в Израиле переедет из Тель-Авива в Иерусалим
- 17:10 24.03.2019
- СМИ: Террористы готовят новые акции в Европе
- 16:15 24.03.2019
- Дочь Назарбаева назвала сирот с инвалидностью "уродами"
- 16:09 24.03.2019
- Аварийный норвежский паром решено буксировать к берегу с оставшимися на борту пассажирами
- 15:05 24.03.2019
- Традиционную "Ночь театров" в Москве посетили 13,5 тыс. человек
- 14:50 24.03.2019
- "Солдат Одина" пытался напасть на главу МИД Финляндии
- 13:30 24.03.2019
- В НАТО считают бомбардировку Югославии 20 лет назад законной и необходиомй
- 13:16 24.03.2019
- Глава британского минфина выступил в защиту Терезы Мэй
- 12:02 24.03.2019
- СМИ: В руководстве завода, выполнявшего оборонные заказы, обнаружились сайентологи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать