На выставке в Историческом музее обнаружилась картина, которую кто-то повесил самовольно

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа неизвестных повесила собственную картину на выставке "Николай II. Семья и престол" в Государственном историческом музее в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила начальник управления общественных связей музея Мария Лемигова.

"Группа неизвестных повесила изображение императрицы Александры Федоровны рядом с экспозицией, посвященной царской семье. Роли были четко распределены: кто-то отвлекал смотрителей музея, кто-то в это время вешал картину. Впоследствии при плановом осмотре экспозиции картина была обнаружена и снята", - сказала она.