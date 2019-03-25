Экс-сотрудник СБУ сообщил о тайной тюрьме на территории аэродрома Мариуполя

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины организовали тайные тюрьмы в районе проведения силовой операции Киева в Донбассе (так называемая АТО), одна из них расположена на аэродроме Мариуполя. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции бывший сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров.

"Нельзя обойти стороной такую тему, как тайные тюрьмы в районе проведения АТО, - сказал он. - Не могу говорить про все, но прекрасно знаю про одну, которая находится на мариупольском аэродроме".



По словам Прозорова, эту тюрьму стали называть библиотекой, а ее заключенных - книгами. "В левом крыле терминала мариупольского аэропорта на втором этаже находится заведение общественного питания, а на первом этаже - две нерабочие холодильные камеры. Одна размером 5 на 3 метра, вторая размером 3 на 2 метра, - сообщил экс- сотрудник СБУ. - Фактически они представляют собой железные комнаты с герметически закрывающимися дверями. В них набивали задержанных людей, содержали абсолютно неофициально".

