ЕС завершил подготовку к возможному "жесткому" Brexit 12 апреля

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз завершил подготовку к возможному выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения. Об этом сообщила в понедельник Еврокомиссия (ЕК).

"Так как все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, Еврокомиссия сегодня завершила подготовку к сценарию "жесткого" Brexit", - отмечается в заявлении ЕК.

