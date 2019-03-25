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ЕС завершил подготовку к возможному "жесткому" Brexit 12 апреля

14:00 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз завершил подготовку к возможному выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения. Об этом сообщила в понедельник Еврокомиссия (ЕК).

"Так как все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, Еврокомиссия сегодня завершила подготовку к сценарию "жесткого" Brexit", - отмечается в заявлении ЕК.

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