ЕС завершил подготовку к возможному "жесткому" Brexit 12 апреля
14:00 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз завершил подготовку к возможному выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения. Об этом сообщила в понедельник Еврокомиссия (ЕК).
"Так как все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, Еврокомиссия сегодня завершила подготовку к сценарию "жесткого" Brexit", - отмечается в заявлении ЕК.
НОВОСТИ
- 13:32 25.03.2019
- Экс-сотрудник СБУ сообщил о тайной тюрьме на территории аэродрома Мариуполя
- 13:20 25.03.2019
- Великобритания может вообще не покинуть Евросоюз, полагает британский министр
- 13:05 25.03.2019
- Анкара может предоставить возможность гражданам РФ посещать Турцию по внутренним паспортам
- 13:00 25.03.2019
- Бывший сотрудник СБУ рассказал, что с 2014 года передавал России сведения из АТО
- 12:32 25.03.2019
- Дело Кокорина и Мамаева передано в суд
- 12:20 25.03.2019
- РФ намерена строить модули для других стран и присоединять их к МКС
- 12:05 25.03.2019
- Генпрокуратура направила в Польшу запрос о выдаче бывшего совладельца "Зимней вишни"
- 12:00 25.03.2019
- Израиль стягивает дополнительные подразделения к Газе после ракетного обстрела - армия
- 11:32 25.03.2019
- Оценки БДИПЧ ОБСЕ ставят под сомнение легитимность результатов выборов на Украине - МИД РФ
- 11:20 25.03.2019
- Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать